Decreto flussi | le quote le domande e i permessi di soggiorno Latina tra le province più efficienti

Il decreto flussi stabilisce ogni anno le quote di ingresso per i cittadini stranieri che desiderano lavorare nel paese, con le domande che devono essere presentate entro specifici termini. Le richieste vengono esaminate e, in base agli esiti, vengono rilasciati i permessi di soggiorno necessari per soggiornare legalmente. Tra le province italiane, alcune si distinguono per l’efficienza nel processo, con Latina che si colloca tra le più rapide e organizzate, mentre altre, come la capitale, registrano tempi più lunghi e maggiori difficoltà.

Decreto flussi e permessi di soggiorno rilasciati: Roma tra le province peggiori, mentre Latina, nel panorama nazionale, risulta tra le più virtuose. A rivelarlo è il dossier “Ero straniero”, che analizza gli esiti del Decreto flussi nelle varie province italiane, mettendo in luce criticità e.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Decreto Flussi flop: 3.196 le domande ma solo 23 i permessi Leggi anche: Decreto flussi, a Bergamo misura inefficace: domande dimezzate, solo 23 richieste di permesso di soggiorno Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Decreto flussi: le quote, le domande e i permessi di soggiorno. Latina tra le province più efficienti; Decreto flussi, una lotteria amministrativa; DECRETO FLUSSI 2024–2025: ANALISI DEI RISULTATI TERRITORIALI; Decreto flussi Meloni: solo l'8% dei lavoratori ottiene il permesso. Decreto flussi: le quote, le domande e i permessi di soggiorno. Latina tra le province più efficientiRoma si ferma a una frazione minima del suo potenziale, mentre Latina gestisce il flusso con un'efficienza dieci volte superiore. L'analisi del dossier Ero straniero e il commento della Flai Cgil ... latinatoday.it Decreto flussi, il viaggio a ostacoli dei lavoratori stranieriRoma, 20 aprile 2026 - C’è chi aspetta mesi. Chi anni. E chi, alla fine, rinuncia. Il percorso per entrare regolarmente in Italia per lavoro, sulla carta definito e regolato dal decreto flussi, nella ... stranieriinitalia.it Decreto flussi: solo uno su tre riesce ad avere un contratto. Un sistema che non funziona e lascia troppe persone senza tutele. Nell’articolo le dichiarazioni di Stefania Moglia, Segretaria CGIL Pavia. #LaProvinciaPavese #CGILPavia - facebook.com facebook Carlo Calenda, ospite di Giovanna Pancheri a #Start , ha bocciato il decreto flussi e promosso il modello spagnolo. “L’esigenza numero uno per la sicurezza”, conclude il leader di #Azione, sono gli immigrati irregolari che delinquono”. #skytg24 #news x.com