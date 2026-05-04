Roma solo 85 permessi su 33.300 richieste | blocco del Decreto Flussi

A Roma, su oltre 33.000 richieste di permesso di ingresso, sono stati rilasciati soltanto 85 permessi, fermando di fatto il Decreto Flussi. La burocrazia della Prefettura ha causato un blocco che impedisce l’ingresso di molti lavoratori stranieri necessari alle aziende locali. Il dato evidenzia un tasso di successo dell’1,2 per cento per le pratiche approvate, lasciando molte imprese senza le risorse umane di cui hanno bisogno.

? Cosa scoprirai Come possono le aziende romane sopravvivere con un tasso di successo dell'1,2%?. Perché la burocrazia della Prefettura blocca migliaia di lavoratori necessari?. Chi deve rispondere del vuoto amministrativo che paralizza il settore produttivo?. Quali saranno le conseguenze economiche per la Capitale dopo questo blocco?.? In Breve Tasso di successo delle domande fermo all'esiguo 1,2% su 6.800 quote assegnate.. Blocco burocratico nel Lazio peggiore rispetto a tutte le altre province italiane.. Vuoto amministrativo impedisce lo sviluppo dei settori produttivi locali della Capitale.. Discrepanza tra domanda e offerta riguarda il biennio 2024-2025 del decreto flussi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, solo 85 permessi su 33.300 richieste: blocco del Decreto Flussi Notizie correlate Leggi anche: Decreto Flussi flop: 3.196 le domande ma solo 23 i permessi Leggi anche: Decreto flussi, a Bergamo misura inefficace: domande dimezzate, solo 23 richieste di permesso di soggiorno Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Decreto Flussi: un sistema al collasso; Il decreto flussi a Roma è un disastro. E lascia per strada migliaia di migranti; Decreto flussi: le quote, le domande e i permessi di soggiorno. Latina tra le province più efficienti. Il decreto flussi a Roma è un disastro. E lascia per strada migliaia di migrantiNel 2024, solo 85 permessi di soggiorno concessi a fronte di oltre 6.800 quote d'ingresso assegnate ad aziende che richiedevano manodopera nella Capitale. Che fa peggio di tutte le altre province d’It ... romatoday.it Decreto Flussi: un sistema al collassoLa campagna Ero Straniero ha pubblicato un nuovo report territoriale sugli esiti del Decreto Flussi nelle province italiane, con dati aggiornati a fine 2025 dove viene offerta una lettura per provin ... meltingpot.org Le truffe sul decreto flussi hanno fatto aumentare le persone che restano intorno all'ufficio immigrazione senza riparo e dormono sui marciapiedi vicini: per evitarlo basterebbe poco - facebook.com facebook (2/2) ….e quando, magari dopo molti tentativi, riescono a entrare nelle quote previste dal Decreto Flussi, devono poi arrendersi di fronte alla assurda complicazione delle successive procedure burocratiche. Così restiamo tutti disarmati di fronte al declino dem x.com