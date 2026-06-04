La lotta alle zanzare passa in edicola i cittadini possono ritirare i kit gratuiti a Cesenatico

A Cesenatico sono disponibili gratuitamente in edicola i kit per la lotta alle zanzare. La campagna comunale mira a prevenire il proliferare della zanzara comune e della zanzara tigre. I cittadini possono ritirare i kit senza costi e utilizzarli per ridurre la presenza di insetti nelle aree pubbliche e private. L'iniziativa si svolge in diverse edicole della città.

Il Comune di Cesenatico ha cominciato la sua campagna di prevenzione contro il proliferare della zanzara comune e della zanzara tigre. Il primo passo è stato il trattamento larvicida destinato alle 9500 caditoie comunali. Per il contrasto alla zanzara vengono trattati anche i tombini degli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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