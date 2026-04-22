A Viareggio, le autorità hanno avviato un piano di contrasto alle zanzare che prevede il monitoraggio costante e la distribuzione di kit gratuiti ai cittadini. L’obiettivo è controllare la presenza di insetti e ridurre i fastidi causati da questi insetti durante la stagione estiva. La strategia si basa su interventi programmati e sulla collaborazione con la comunità locale, senza specificare ulteriori dettagli sui metodi adottati.

VIAREGGIO La lotta alle zanzare procede con una programmazione puntuale che unisce prevenzione, monitoraggio e interventi mirati. Il Comune ha predisposto un cronoprogramma antilarvale che copre l’arco primaverile ed estivo, da aprile a ottobre, con sette cicli di trattamenti distribuiti nei quartieri. Il piano, elaborato da Synema srl, trasmesso all’Ufficio Ambiente, si basa sull’utilizzo di prodotti biologici a base di Bacillus sphaericus e Bacillus thuringiensis, formulazioni granulari ad azione prolungata che garantiscono un’efficacia di circa 4 settimane e sono la soluzione più sicura e sostenibile per il controllo delle larve. Il...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Contrasto alle zanzare. Monitoraggio e kit gratuiti distribuiti ai cittadini

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