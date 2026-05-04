La sfida alle zanzare coinvolge i cittadini | il Comune di Verona distribuisce kit gratuiti per la prevenzione

Con l’arrivo delle temperature più elevate, il Comune di Verona ha iniziato a distribuire kit gratuiti per la prevenzione delle zanzare. La misura coinvolge direttamente i cittadini, chiamati a adottare pratiche di controllo per contenere la proliferazione di questi insetti. La diffusione delle zanzare, che negli ultimi anni ha assunto una maggiore attenzione anche dal punto di vista sanitario, torna a chiamare in causa le iniziative locali per limitare il problema.

Con l’arrivo delle temperature più alte, a Verona torna puntuale anche l’attenzione sul contenimento delle zanzare, un fenomeno che negli ultimi anni ha assunto una rilevanza crescente anche sul piano sanitario. L’amministrazione comunale ha avviato la campagna 2026 puntando, ancora una volta, su.🔗 Leggi su Veronasera.it

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