La lite tra condomini finisce nel sangue | 50enne colpito alla testa con un badile

Da ravennatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 50 anni è stato colpito alla testa con un badile durante una lite tra condomini avvenuta nel pomeriggio a Casal Borsetti. La discussione tra due vicini, un 50enne e un 82enne, è degenerata in violenza.

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Sarebbe partito tutto da una lite tra condomini per poi sfociare nel sangue. Nel pomeriggio di ieri, a Casal Borsetti, uno scontro tra due vicini di casa, un 50enne e un 82enne, è degenerato. Il primo, dopo un litigio animato per quelli che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero solo futili. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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