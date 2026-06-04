La lite tra condomini finisce nel sangue | 50enne colpito alla testa con un badile

Un uomo di 50 anni è stato colpito alla testa con un badile durante una lite tra condomini avvenuta nel pomeriggio a Casal Borsetti. La discussione tra due vicini, un 50enne e un 82enne, è degenerata in violenza.

Sarebbe partito tutto da una lite tra condomini per poi sfociare nel sangue. Nel pomeriggio di ieri, a Casal Borsetti, uno scontro tra due vicini di casa, un 50enne e un 82enne, è degenerato. Il primo, dopo un litigio animato per quelli che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero solo futili. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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