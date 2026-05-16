Esquilino lite finisce nel sangue | 41enne colpito alla testa con un taglierino

Da romatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una discussione tra due persone all’Esquilino si è conclusa con un intervento medico dopo che un uomo di 41 anni è stato colpito alla testa con un taglierino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato l’uomo in ospedale per le cure del caso. Le forze dell’ordine stanno indagando sui motivi della lite e sui dettagli dell’accaduto. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta o ferita durante l’incidente.

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Una lite sfociata nel sangue all’Esquilino con un uomo ferito alla testa con un taglierino e che è stato trasportato in ospedale. A colpirlo una donna, accompagnata negli uffici di polizia. Un risveglio tra i lampeggianti delle forze dell’ordine per i residenti di via Gioberti, dove stamani si è. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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