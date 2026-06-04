La lite fuori dal locale tra catanesi e messinesi e poi l' auto contro alcuni giovani | due arresti a Taormina

Notizia in breve

Nella notte tra l’1 e il 2 giugno, a Taormina, due giovani sono stati arrestati dopo una lite tra gruppi di ragazzi provenienti da Catania e Messina davanti a una discoteca. Durante l’alterco, un’auto è stata lanciata contro alcuni giovani presenti sul posto. La discussione sarebbe iniziata per motivi futili e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o altre conseguenze.