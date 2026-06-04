La lite fuori dal locale tra catanesi e messinesi e poi l' auto contro alcuni giovani | due arresti a Taormina
Nella notte tra l’1 e il 2 giugno, a Taormina, due giovani sono stati arrestati dopo una lite tra gruppi di ragazzi provenienti da Catania e Messina davanti a una discoteca. Durante l’alterco, un’auto è stata lanciata contro alcuni giovani presenti sul posto. La discussione sarebbe iniziata per motivi futili e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o altre conseguenze.
Ci sarebbero rapporti tesi e una lite scoppiata per futili motivi fuori dalla discoteca tra un gruppo di giovani residenti nella provincia di Catania e alcuni ragazzi messinesi dietro l'episodio, accaduto nella notte tra tra l'1 e il 2 giugno scorsi, a Taormina, dove un'auto è stata lanciata a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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