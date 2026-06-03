Lite fuori dalla discoteca a Taormina | un’auto tenta di travolgere la folla VIDEO
Una lite tra più persone si è svolta davanti a una discoteca a Taormina, con un’auto che ha tentato di investire i presenti. Un video mostra l’auto che si avvicina rapidamente e cerca di travolgere la folla radunata. Non sono stati riportati feriti, ma l’episodio ha causato preoccupazione tra i testimoni. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e sui motivi alla base del confronto tra le persone coinvolte.
AGI - Una lite per strada davanti a una discoteca, poi un'auto che cerca di travolgere la folla: è accaduto a Taormina, secondo quanto riferisce il sindaco della città siciliana, Cateno De Luca, che ieri in tarda serata sulla propria pagina Facebook ha pubblicato il filmato di quanto è avvenuto "verso le ore 3.15 di stamattina (la notte tra lunedì e martedì, ndr.)". "Io non posso tollerare — afferma nel post De Luca — questo tentato omicidio nel territorio di Taormina! Ho già inviato il video al Dirigente della Polizia di Stato e della Polizia Municipale di Taormina. Chiederò l'immediata identificazione di tutti coloro che sono ripresi nel video ed il nome di quel pazzo che guidava la macchina". 🔗 Leggi su Agi.it
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