Lite fuori dalla discoteca a Taormina | un’auto tenta di travolgere la folla VIDEO

Notizia in breve

Una lite tra più persone si è svolta davanti a una discoteca a Taormina, con un’auto che ha tentato di investire i presenti. Un video mostra l’auto che si avvicina rapidamente e cerca di travolgere la folla radunata. Non sono stati riportati feriti, ma l’episodio ha causato preoccupazione tra i testimoni. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e sui motivi alla base del confronto tra le persone coinvolte.