I genitori di tre bambini, che da novembre sono ospitati in una struttura protetta, hanno incontrato i membri del Senato. La madre ha scritto una lettera in cui afferma che la loro scelta di tornare in Italia è motivata dalla condivisione di valori con il Paese. La famiglia si trova nel bosco e chiede di poter tornare a vivere tutti insieme.

«Siamo qui per essere ascoltati e per poter tornare a essere di nuovo una famiglia». Catherine Birmingham ha letto in lacrime una lettera in inglese dopo aver incontrato, per circa mezz'ora, il presidente del Senato. «Dopo mesi di silenzio vogliamo esprimere la nostra gratitudine per chi ci ha supportato in questi giorni duri e difficili per noi e i nostri bambini». «Abbiamo scelto l'Italia perché aveva gli stessi valori che con cui volevamo crescere i nostri bambini e cioè la famiglia, l'amore, lo stare insieme, il vivere e mangiare in maniera naturale e più di tutto un'esistenza piena di amore e pace dove le persone si supportano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Famiglia nel bosco, la lettera della madre: «Abbiamo scelto l'Italia perché ha i nostri stessi valori. Fateci tornare insieme»

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