Durante una verifica sui sostenitori di un candidato sindaco, è stato scoperto che uno di loro ha un debito di 70.000 euro con il Comune. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato stampa del partito di maggioranza. Il candidato ha commentato la situazione, affermando che finalmente conosce bene le tasse. La scoperta è stata resa pubblica senza altre analisi o interpretazioni, limitandosi ai fatti documentati.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE comunicato stampa PD Arezzo AREZZO – La campagna elettorale entra nel vivo e, dopo settimane passate a discutere di curriculum, incarichi e certificati vari, la politica aretina torna finalmente ai grandi classici: i soldi che mancano. Secondo quanto denunciato dai consiglieri PD, nella lista “Fare per Comanducci Sindaco” figurerebbe un candidato collegato alla società che gestisce il locale comunale del parcheggio Pietri, chiuso dai tempi del Covid e, a quanto pare, aperto solo alle polemiche. La questione sarebbe particolarmente delicata perché il concessionario potrebbe avere un debito verso il Comune superiore a 70mila euro. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, candidato sindaco scopre che tra i suoi sostenitori c’è uno che deve 70mila euro al Comune: “Finalmente qualcuno che conosce davvero le tasse”

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