La Juve zittisce Vlahovic | Pensi di valere più di Yildiz?

La Juventus ha risposto a Vlahovic, chiedendogli: «Pensi di valere più di Yildiz?» durante una conversazione legata al derby e allo stipendio di David. La replica del club è stata pubblica e diretta, senza ulteriori commenti. La discussione si è concentrata sulla valutazione delle capacità dei giocatori e sui compensi, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze della risposta.

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