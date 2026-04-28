Open Var Tommasi spiega | Mano Carlos Augusto? Situazione complessa la posizione ravvicinata non è un’attenuante

Durante una recente analisi, un rappresentante della lega ha commentato un episodio di gioco che ha coinvolto un calciatore. Ha spiegato che la situazione era complessa e che il contatto con la mano del giocatore avvenuto in prossimità del volto non viene considerato un'attenuante nel giudizio. La questione riguarda la valutazione dell’azione da parte del VAR e le conseguenze disciplinari previste.

Stones Manchester City, ufficiale l’addio a parametro zero: occasione per la Juve! Manchester United, fumata bianca per il rinnovo di Mainoo! I dettagli dell’accordo Ravanelli sicuro: «Alla Juve manca un finalizzatore. Vlahovic può dare una mano. Lewandowski non è l’uomo giusto, ha 37 anni! Yildiz è un fenomeno» Goncalo Ramos, scenario in evoluzione: la Juventus rallenta, Mendes chiama il Milan. Le ultimissime sul centravanti Zappi, il presidente dell’AIA rompe il silenzio sull’inibizione: «Ho grande fiducia. Inchiesta arbitri? Ho mandato un messaggio a Rocchi e Gervasoni» Buonfiglio categorico: «Commissariamento FIGC? Non ci sono i presupposti! Io eletto per far rispettare le regole» Moriero svela: «Vi racconto quel gesto con Recoba, come Thuram Dimarco.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Open Var, Tommasi spiega: «Mano Carlos Augusto? Situazione complessa, la posizione ravvicinata non è un’attenuante» Notizie correlate Ultimissime Juve LIVE: Tommasi spiega tutto a Open Var. Intervista a ConceicaoOsimhen Juve, si complica la strada per il nigeriano? Un altro club è fortemente interessato a lui. Open VAR, Tommasi spiega: “Gol di Troilo da convalidare. Valenti non fa alcun movimento verso Maignan”Nel pomeriggio è uscita sui canali di 'DAZN' la nuova ed attesissima puntata di 'Open VAR', format in cui vengono analizzate e spiegate le decisioni... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Open Var, Rocchi: Giusto annullare il gol di Baschirotto. Napoli-Lazio, solo ammonizione per Lobotka; Chiné sul caso Rocchi: Ricostruzioni fantasiose. Ma nuovi elementi possono riaprire l'inchiesta sportiva; Moviola Inter Como | gli episodi dubbi della semifinale di ritorno di Coppa Italia diretta da Sozza. Open Var su Napoli-Cremonese, Verona-Lecce e Parma-PisaIn un momento difficilissimo per il mondo arbitrale, a Open Var di martedì 28 aprile 2026, su DAZN, fa il suo debutto Dino Tommasi, nuovo designatore ad interim al posto di Gianluca Rocchi che si è au ... calciomercato.com Open Var, Tommasi: «Giusto il rigore per il Torino: braccio di Carlos Augusto fuori sagoma, è punibile»Tra gli episodi analizzati anche il rigore concesso al Napoli per tocco di mano di Grassi: «Corretto fischiarlo, ottima decisione in campo di Doveri». calcioefinanza.it A “Open VAR”, su DAZN, è stato analizzato il tocco di Carlos Augusto che ha portato al rigore per il Torino e al gol del 2-2 di Vlasic Durante l’OFR, l’arbitro Maurizio Mariani sembrava inizialmente orientato a considerare naturale il movimento del difensore n - facebook.com facebook "Fatti i fatti tuoi", avrebbe risposto il Var (che era Di Bello) al suo assistente (Piccinini) che segnalava il fallo sul nerazzurro Bisseck, per il teste "su indicazione del supervisore Gervasoni". Audio Var che poi non fu rinvenuto e fatto ascoltare a Open Var x.com