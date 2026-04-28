Open Var Tommasi spiega | Mano Carlos Augusto? Situazione complessa la posizione ravvicinata non è un’attenuante

Da calcionews24.com 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una recente analisi, un rappresentante della lega ha commentato un episodio di gioco che ha coinvolto un calciatore. Ha spiegato che la situazione era complessa e che il contatto con la mano del giocatore avvenuto in prossimità del volto non viene considerato un'attenuante nel giudizio. La questione riguarda la valutazione dell’azione da parte del VAR e le conseguenze disciplinari previste.

Stones Manchester City, ufficiale l’addio a parametro zero: occasione per la Juve! Manchester United, fumata bianca per il rinnovo di Mainoo! I dettagli dell’accordo Ravanelli sicuro: «Alla Juve manca un finalizzatore. Vlahovic può dare una mano. Lewandowski non è l’uomo giusto, ha 37 anni! Yildiz è un fenomeno» Goncalo Ramos, scenario in evoluzione: la Juventus rallenta, Mendes chiama il Milan. Le ultimissime sul centravanti Zappi, il presidente dell’AIA rompe il silenzio sull’inibizione: «Ho grande fiducia. Inchiesta arbitri? Ho mandato un messaggio a Rocchi e Gervasoni» Buonfiglio categorico: «Commissariamento FIGC? Non ci sono i presupposti! Io eletto per far rispettare le regole» Moriero svela: «Vi racconto quel gesto con Recoba, come Thuram Dimarco.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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