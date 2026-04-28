Mercato Inter un top club di Serie A punta Carlos Augusto! La situazione

Un club di prima fascia della Serie A sta seguendo con attenzione Carlos Augusto, difensore che attualmente milita nel campionato italiano. La società ha mostrato interesse per il giocatore e sta monitorando la sua situazione. La trattativa, ancora in fase preliminare, potrebbe portare a sviluppi nelle prossime settimane. Al momento, non ci sono conferme ufficiali riguardo a un accordo o a eventuali passaggi di proprietà.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il mercato della Roma entra nel vivo e la dirigenza giallorossa sembra aver messo nel mirino i rinforzi necessari per le corsie esterne. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il club capitolino sta monitorando con estrema attenzione diversi profili per potenziare la rosa, guardando con particolare interesse in casa dell’Inter e tra le fila del Verona. L’obiettivo numero uno: Carlos Augusto. Il nome che scalda l’ambiente è quello di Carlos Augusto. Il calciatore rappresenta il prototipo ideale dell’esterno moderno per garantire sia solidità difensiva che qualità nell’area avversaria.🔗 Leggi su Internews24.com

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