La grazia a Nicole Minetti da Mattarella senza farsi influenzare il Quirinale chiude il caso | la risposta alle voci su silenzio e trattamento particolare

Il Quirinale ha comunicato che la grazia concessa a Nicole Minetti dal Presidente della Repubblica non sarà soggetta a revisione o revoca. La decisione, spiegano fonti ufficiali, è definitiva e non si prevede alcun intervento successivo. La comunicazione arriva dopo che sono circolate voci su un possibile riesame del provvedimento, ma il Quirinale ha chiarito che non ci sarà alcun cambiamento. La decisione è stata presa senza influenze esterne o pressioni.

Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica, si spiega che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha «preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano», che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al ministero della Giustizia, perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa. A cominciare dall’inchiesta del Fatto quotidiano. Coinvolta la polizia italiana e l’Interpol, la procura generale di Milano ha confermato che quei fatti «non corrispondono al vero». 🔗 Leggi su Open.online

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