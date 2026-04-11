Il Quirinale ha comunicato che il presidente della Repubblica ha concesso la grazia a Nicole Minetti, coinvolta nel procedimento giudiziario relativo al caso Ruby bis. La donna doveva scontare una pena di circa quattro anni, ma tale condanna è stata annullata. La decisione si è basata su motivazioni di carattere familiare e personale, secondo quanto dichiarato ufficialmente.

Mattarella ha concesso la grazia a Nicole Minetti, coinvolta nel caso Ruby bis. Doveva scontare una pena di 3 anni e 11 mesi, ora annullata per questioni strettamente familiari e personali. Dopo la nota diffusa dal Quirinale si legge che tale decisione è stata presa a seguito di "gravi condizioni di salute di uno stretto familiare minore della Minetti" Era stata condannata a 3 anni e 11 mesiper favoreggiamento della prostituzione e peculato. MaSergio Mattarella, lontano dall’attenzione mediatica, a febbraiole ha concesso la grazia.Questa è stata poi notificata da Carlo Nordio che ha accettato la richiesta.Alla base dei motivi strettamente familiari e personaliritenuti valide dalle due cariche dello Stato per far sì chela pena inflitta a Nicole Minetti per il caso Ruby bis venisse eliminata, come se non ci fosse mai stata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Nicole Minetti: annullata la pena, ha ricevuto la grazia da Sergio Mattarella. Il Quirinale fa chiarezza

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