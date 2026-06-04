La Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano ha comunicato che il presidente della Repubblica ha concesso una grazia senza influenze. La nota del Quirinale specifica che la decisione è stata presa in conformità con le procedure previste e senza interventi esterni. La comunicazione è stata resa pubblica tramite un nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui tempi. La grazia riguarda un procedimento giudiziario in corso.

AGI - "L'Autorità Giudiziaria competente - la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano - ha condotto gli accertamenti, richiesti dalla Presidenza della Repubblica e sollecitati dal Ministero della Giustizia, sulla asserita infondatezza delle condizioni che hanno portato alla concessione della grazia alla signora Minetti. La Procura Generale, su presunti fatti raffigurati in notizie di stampa, ha disposto accurate verifiche in ogni direzione necessaria, per il tramite degli organismi di polizia italiani e dell'Interpol, giungendo alla conclusione che essi non corrispondono al vero. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto... 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Caso Minetti, la nota del Quirinale: "Da Mattarella grazia senza influenze"

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Non vi pare vagamente sospetta, per usare un eufemismo, la reazione dei media alle recenti rivelazioni sul caso della grazia a #NicoleMinetti? Francamente, io sto provando un imbarazzo non indifferente: questi sono proprio sfacciati. Non entro nel merito d x.com

Il caso della grazia a Nicole Minetti si sta sgonfiando reddit

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