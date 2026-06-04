È stato presentato un piano internazionale che propone di ridistribuire le risorse e ridurre le disuguaglianze. Il progetto prevede tasse fino al 20% sui patrimoni più elevati e un aumento delle imposte sul reddito. Si parla anche di ridurre le ore di lavoro settimanali, con l’obiettivo di limitare la concentrazione di ricchezza e contrastare i cambiamenti climatici. Il piano si basa su una riforma fiscale globale e su una redistribuzione della ricchezza.

Un mondo senza miliardari, con tasse fino al 20% sui super-ricchi e un’imposta sul reddito con aliquote del 90% per chi è in cima alla piramide, settimane lavorative dimezzate, 5mila euro al mese di reddito per tutti e un fondo globale che redistribuisce il 10% del Pil globale ogni anno consentendo a tutti i Paesi di finanziare investimenti senza precedenti in transizione ecologica, istruzione e sanità. Non è il libro dei sogni di una forza politica radicale, ma il piano di un gruppo di economisti del World Inequality Lab della Paris School of Economics, coordinati tra gli altri da Thomas Piketty, per salvare il pianeta dal collasso climatico e garantire benessere condiviso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La grande redistribuzione: il piano globale per smantellare la plutocrazia e fermare il collasso climatico. Lavorando (molto) meno e tassando i ricchi

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