Cagliari in clausura | ritiro shock per fermare il collasso

Il Cagliari ha deciso di entrare in ritiro presso il centro sportivo di Assemini in vista della partita contro la Cremonese, fissata per sabato 11 aprile. La squadra si sta preparando intensamente per l’incontro, che rappresenta un momento importante della stagione. La decisione di fermarsi in ritiro è stata comunicata ufficialmente e riguarda l’intera squadra in vista della prossima sfida.

Il Cagliari entra in ritiro presso il centro sportivo di Assemini per preparare l’imminente scontro contro la Cremonese, previsto per sabato 11 aprile. La scelta di Pisacane mira a invertire una serie negativa che vede i rossoblù quintultimi, dopo essere stati superati anche dalla Fiorentina. L’operazione di isolamento è iniziata nel pomeriggio di lunedì 06 aprile, subito dopo la sessione di allenamento. I giocatori non potranno lasciare la struttura fino al giorno della partita, annullando ogni programma personale per il ponte di Pasquetta. La decisione di imporre questa clausura nasce dal pesante vuoto di risultati registrato nelle ultime otto giornate, periodo in cui Mina e i suoi compagni hanno raccolto soltanto due punti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari in clausura: ritiro shock per fermare il collasso Cresce la violenza minorile. Ma il tribunale è al collasso: "Dovrò fermare le udienze"Il disagio minorile cresce, i fascicoli aumentano, ma il Tribunale per i minorenni delle Marche rischia di non riuscire più a reggere l’urto. Cagliari: ritiro inedito per sfidare il NapoliIl Cagliari si prepara per lo scontro casalingo contro il Napoli con una strategia di concentrazione inedita. Cagliari in ritiro ad Asseminello: la sfida con la Cremonese vale la salvezzaCagliari in 'clausura' ad Asseminello fino a sabato: la squadra cerca la svolta per la salvezza contro la Cremonese ... it.blastingnews.com Cagliari in crisi, ora la Cremonese: squadra in ritiro, sfida decisiva per la salvezzaRossoblù senza vittorie da oltre un mese e quintultimi in classifica. Sabato lo scontro diretto che può cambiare la stagione. sardiniapost.it