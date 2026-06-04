Alle 16, si è svolta la parata del Pride a La Spezia, promossa da un’associazione locale. La manifestazione ha coinvolto persone in corteo, con musica e slogan, rivendicando diritti e uguaglianza. La marcia ha attraversato le vie cittadine, con partecipanti che indossavano simboli e striscioni. L’evento ha avuto carattere politico, transfemminista e antifascista, ed è stato organizzato dal basso.

Una grande parata politica, transfemminista, antifascista e costruita dal basso. Torna il La Spezia Pride, la manifestazione cittadina promossa e organizzata da Raot - Arcigay La Spezia, che anche quest’anno attraverserà le strade della città L’appuntamento è alle 16.30 sabato in piazza Brin, punto di concentramento del corteo che attraverserà il centro cittadino portando con sé musica, rivendicazioni, visibilità e desiderio di trasformazione collettiva. Il claim scelto per il 2026 è ‘Rivol Tanti’: un titolo che richiama la rivolta, la moltitudine e la volontà di riappropriarsi di parole e narrazioni "che troppo spesso vengono utilizzate per colpire e marginalizzare la comunità Lgbtqia+", dicono i promotori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La grande parata del Pride. Fra musica e rivendicazioni nel segno dei ’RivolTanti’

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Insieme, celebriamo ogni voce, ogni storia, ogni identità. Siamo orgogliosi di sostenere @varesepride, un evento che celebra la comunità, la visibilità e i diritti per le persone #LGBTQIA+, nonché i valori dell'uguaglianza e dell'inclusione. #Canada4Pride #C x.com

Buon mese del Pride!! [La mia arte] reddit

La grande parata del Pride. Fra musica e rivendicazioni nel segno dei ’RivolTanti’L’appuntamento in programma sabato con partenza alle 16.30 da piazza Brin. Prevista la partecipazione di associazioni del territorio e sigle sindacali . lanazione.it

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