La giornata nera sulla Statale 36 traffico bloccato per ore tra Arosio e Briosco | cosa è successo

Tre veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente sulla Statale 36 tra Arosio e Briosco, provocando il blocco del traffico per diverse ore. La strada è stata chiusa all'altezza di Briosco, creando lunghe code e disagi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono state fornite informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte. La circolazione è rimasta interdetta fino a quando non sono stati completati i rilievi.

Avevamo dato notizia ieri mattina della chiusura della Statale 36 all'altezza di Briosco dopo un incidente che aveva coinvolto tre veicoli. Con il passare delle ore sono emersi ulteriori dettagli su quanto accaduto e sulle cause dei lunghissimi disagi che hanno interessato uno degli assi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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