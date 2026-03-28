Questa mattina, poco prima delle otto, si è verificato un incidente sulla Strada Statale 36, principale collegamento tra Milano e Lecco. L’impatto ha causato il blocco del traffico in direzione di Lecco, provocando disagi per gli automobilisti in transito. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell’ordine.

Un'auto si è ribaltata questa mattina nel tratto di Desio. Sul posto ambulanze, automedica, vigili del fuoco e polizia stradale. Uno dei feriti trasportato al San Gerardo di Monza Brutto incidente questa mattina, sabato 28 marzo, poco prima delle 8 sulla Strada Statale 36, principale arteria di collegamento tra Milano e Lecco. All'altezza di Desio, in direzione Lecco, un'auto si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento. Come riportano i colleghi di MonzaToday.it, nel sinistro sono rimasti coinvolti più veicoli e sei persone, tutte di sesso maschile, con età comprese tra i 21 e i 59 anni: nel dettaglio si tratta di uomini di 21, 24, 25, 51, 57 e 59 anni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Ribaltamento sulla Statale 36: traffico bloccato verso Lecco

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