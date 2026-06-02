Manfredonia Ricordi | Viale Miramare negli anni 40

Negli anni 40, Viale Miramare a Manfredonia era già un tratto importante della città, che stava passando da borgo fortificato a meta turistica e balneare. La strada si sviluppava lungo la costa, riflettendo i cambiamenti urbanistici di quegli anni. La sua presenza testimonia la trasformazione della zona in un punto di riferimento per i visitatori e residenti, segnando un passaggio chiave nella storia urbanistica di Manfredonia.

La storia di Viale Miramare a Manfredonia è strettamente legata all'evoluzione della città da borgo fortificato a meta turistica e balneare tra il XIX e il XX secolo. Fino ai primi dell'Ottocento, Manfredonia era racchiusa dalle sue imponenti mura medievali e dominata dal Castello Svevo-Angioino. La zona in cui oggi sorge il viale si trovava all'esterno di queste fortificazioni, direttamente a ridosso della costa e delle scogliere. Agli inizi del XIX secolo, la città iniziò a espandersi: gran parte delle antiche mura e dei bastioni che guardavano il mare venne gradualmente abbattuta. Questo permise la nascita di una prima passeggiata costiera che collegava idealmente il centro storico alla zona più a sud (verso l'odierna Siponto). 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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