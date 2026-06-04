La ginnasta Tara Dragas non ammessa agli esami pesa un 4 in educazione motoria | Fa male ho cercato di conciliare sport e scuola
La ginnasta Tara Dragas non ha potuto sostenere gli esami di Stato perché ha ottenuto un 4 in educazione motoria. La ragazza, attualmente in gara ai Campionati Europei, ha comunicato la notizia sui social, spiegando di aver tentato di conciliare gli impegni sportivi con gli studi. La decisione riguarda esclusivamente il mancato superamento dell’esame e non l’intera carriera scolastica. Dragas ha espresso dispiacere, sottolineando le difficoltà di conciliare le due attività.
La ginnasta azzurra Tara Dragas, impegnata in questi giorni ai Campionati Europei, ha reso noto attraverso il proprio profilo Instagram di non essere stata ammessa agli esami di Stato al termine dell’anno scolastico. A raccontare l’accaduto è stata la stessa atleta in una storia pubblicata sui social mentre si trovava all’estero per rappresentare l’Italia. Dragas ha spiegato di aver ricevuto la notizia durante la competizione, definendola una delle comunicazioni che non avrebbe mai voluto ricevere. Nel suo messaggio l’atleta ha sottolineato le difficoltà affrontate negli anni per conciliare gli impegni scolastici con quelli sportivi ad alto livello. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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