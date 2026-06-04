La ginnasta Tara Dragas non ammessa agli esami pesa un 4 in educazione motoria | Fa male ho cercato di conciliare sport e scuola

Notizia in breve

La ginnasta Tara Dragas non ha potuto sostenere gli esami di Stato perché ha ottenuto un 4 in educazione motoria. La ragazza, attualmente in gara ai Campionati Europei, ha comunicato la notizia sui social, spiegando di aver tentato di conciliare gli impegni sportivi con gli studi. La decisione riguarda esclusivamente il mancato superamento dell’esame e non l’intera carriera scolastica. Dragas ha espresso dispiacere, sottolineando le difficoltà di conciliare le due attività.