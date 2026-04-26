Che fine ha fatto Bubbles lo scimpanzé di Michael Jackson? Oggi ha 43 anni e vive qui

Bubbles, lo scimpanzé noto per essere stato un compagno di Michael Jackson, ha oggi 43 anni e vive in questa zona. Con l’uscita del biopic dedicato al Re del Pop, si torna a parlare di lui, che ha condiviso molti anni con il cantante. Bubbles è diventato un simbolo legato alla vita privata di Jackson e ora si trova in un ambiente che non è più quello di un tempo.

Con l’uscita del biopic Michael dedicato al Re del Pop, torna sotto i riflettori anche uno dei personaggi più iconici della vita di Michael Jackson: Bubbles, il suo celebre scimpanzé. Nel film diretto da Antoine Fuqua, l’animale viene rappresentato attraverso la tecnologia CGI, una scelta che ha sollevato domande e curiosità sul destino del vero Bubbles. Ebbene, oggi Bubbles ha 43, vive da tempo in una struttura specializzata per primati, in Florida, ed è ben integrato tra i suoi simili. Visa detta inlägg på Instagram Ett inlägg delat av Arvin Shirali (@moonwalklegacy) La storia di Bubbles inizia negli anni Ottanta, quando Michael Jackson salvò lo scimpanzé da una struttura di ricerca in Texas.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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