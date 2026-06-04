Immagina una pista da sci nera, quelle che in inverno fanno tremare le gambe anche agli sciatori esperti. Ora immagina la stessa pista a fine maggio, con l’erba che ha sostituito la neve e temperature che sfiorano i trenta gradi. Aggiungi una forma di formaggio da cinque chili lanciata in discesa e decine di persone che si buttano all’inseguimento su pendenze che superano il quaranta per cento. Hai appena visualizzato il Cheeserolling, il campionato italiano che ogni due anni trasforma San Valentino di Brentonico, località montana del Trentino sul versante del Monte Baldo, in un palcoscenico di follia organizzata e adrenalina pura. La quattordicesima edizione si è conclusa il 31 maggio, dopo due giorni di competizioni, cadute spettacolari e un pubblico stimato in oltre cinquemila persone. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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© Screenworld.it - La folle tradizione inglese arriva in Italia: la gente rotola giù da una pista da sci dietro a un formaggio

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