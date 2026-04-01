Italia senza Mondiali ora c’è solo una cosa da fare | andate tutti via da Gravina in giù | commento

Dopo le sconfitte contro la Svezia e la Macedonia del Nord, l’Italia si trova fuori dai Mondiali di calcio. La sconfitta contro la Macedonia del Nord, arrivata in una partita decisiva, ha segnato la fine della qualificazione per la nazionale azzurra. La selezione italiana non avrà modo di partecipare alla fase finale del torneo internazionale quest’anno.

Ci fu la Svezia, l’apocalisse nazionale che pensavamo non avremmo mai potuto vivere. Poi la Macedonia del Nord. Infine la Bosnia. L’ennesima disfatta storica. Per la terza volta di fila l’Italia non andrà ai Mondiali di calcio. Ormai non fa nemmeno più notizia. Ricominceremo a parlare di giovani, riforme, la solita retorica di chi dice di voler cambiare tutto per non cambiare nulla. Invece è il momento del repulisti. Adesso cacciateli tutti. Cacciate quel poveretto di Gattuso: il manifesto dell’inadeguatezza. Un allenatore mancato, che era finito a sbarcare il lunario in Croazia e si è ritrovato per mancanza di alternative sulla panchina più importante del Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Italia senza Mondiali, ora c’è solo una cosa da fare: andate tutti via, da Gravina in giù | commento Articoli correlati Leggi anche: Gravina rivela: «Caso Zappi? C’è una riflessione da fare. Il fatto che non ci sarà nessuno stage per l’Italia non dà alibi a nessuno» Leggi anche: Google Ricerca diventa una chat: ora puoi fare domande senza ricominciare da capo Aggiornamenti e contenuti dedicati su Italia senza Mondiali ora c'è solo una... Temi più discussi: Azzurri, non fate più paura a nessuno: Bosnia-Italia vista dall'Europa; Italia sconfitta dalla Bosnia nella finale playoff: ripescaggio o niente Mondiali, cosa succede ora; Dodici anni senza Mondiali: no, l'Italia non è più la Repubblica del pallone; Italia fuori dai Mondiali per la terza volta di fila? C'è solo una cosa da fare: cacciateli tutti, da Gravina in giù | commento. Finale playoff Mondiali 2026, Italia sconfitta ai rigori dalla BosniaÈ in corso Bosnia-Italia, finale playoff dei Mondiali 2026. La Nazionale guidata da Gattuso si gioca tutto a Zenica, puntando a scongiurare la terza mancata partecipazione consecutiva a una fase final ... tg24.sky.it Bosnia-Italia 5-2, Pio Esposito e Cristante sbagliano dal dischetto: azzurri fuori dal MondialeRiflettori puntati su una sfida di vitale importanza in quel di Zenica, dove Bosnia e Italia si giocano l'accesso alla fase finale del Mondiale 2026. Gli Azzurri ci arrivano con ... ilmattino.it L’Italia fallisce per la terza volta di seguito l'appuntamento al Mondiale. Il presidente federale Gabriele Gravina dopo il disastro sportivo in Bosnia: "I ragazzi hanno dato tutto quello che avevano. Il Consiglio federale farà le sue valutazioni. Capisco la richiesta d - facebook.com facebook Nemmeno stavolta l’Italia andrà ai Mondiali x.com