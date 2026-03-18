Svizzera cabinovia precipita per le forti raffiche di vento e rotola giù da un pendio | un morto

Una cabinovia in Svizzera è caduta da un pendio a causa delle forti raffiche di vento, provocando la morte di almeno una persona. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mentre il mezzo si trovava in quota. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno recuperato il corpo senza vita. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità locali.

Roma, 18 marzo 2026 - Una cabinovia è precipitata per il forte vento in Svizzera, almeno una persona è morta. L’incidente è avvenuto stamane poco dopo le 11 a Engelberg, nel cantone di Obwalden, fa sapere il sito di informazione 20 Minutes. Un video impressionante mostra l’ovovia, già staccatasi dalla fune di sostegno, mentre rotola giù per un pendio e si schianta vicina a una struttura con un gatto delle nevi fermo fuori. Horror ongeval met gondel. Zoals deze video laat zien, is een gondellift in het Zwitserse #Engelberg in het kanton Obwalden neergestort. Er staat momenteel een sterke wind in het gebied. Of er personen in de gondel zaten is nog niet duidelijk #20Min?? pic. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Svizzera, cabinovia precipita per le forti raffiche di vento e rotola giù da un pendio: un morto Articoli correlati Svizzera, cabinovia precipita a Engelberg: raffiche di vento fino a 130 km/hUna cabinovia è precipitata questa mattina nel comprensorio sciistico di Engelberg, nel centro della Svizzera. Svizzera, cabinovia precipita a Engelberg per il forte vento: c’è almeno un mortoUna cabinovia è precipitata questa mattina nel comprensorio sciistico di Engelberg, nel centro della Svizzera: c’è almeno un morto, riporta il sito... Aggiornamenti e notizie su Svizzera cabinovia precipita per le... Temi più discussi: Iran, cinque atlete in pericolo e lo scià; Monza, una distesa di 700 fiori di lana realizzati all’uncinetto per la Giornata della donna; False vaccinazioni per ottenere il Green Pass: rinvio a giudizio per il comico Pippo Franco; Donna investita da un bus in via Ugo Bassi: è in gravi condizioni. Svizzera, cabinovia precipita per il forte vento: almeno un mortoTragedia sfiorata vicino a Engelberg, nel cantone di Obwalden in Svizzera. Una cabonovia è precipitata a causa del forte vento che ha raggiunto i 130 chilometri orari. Come ha spiegato il quotidiano ' ... tg24.sky.it Svizzera, cabinovia precipita per il forte vento: almeno un morto a Engelberg(Adnkronos) – Una cabinovia è precipitata vicino a Engelberg, nel cantone di Obwalden in Svizzera, a causa del forte vento. Lo scrive il quotidiano ‘Blick’ spiegando che i soccorritori sono sul posto ... notizie.it Svizzera, cabina di un'ovovia precipita per il forte vento: un morto e diversi feriti - facebook.com facebook Il #18marzo 1964 è inaugurato il traforo del #GranSanBernardo, che dal 19 collegherà Italia e Svizzera. Lungo 5798 m. mette in comunicazione la Valle d'Aosta con il cantone svizzero del Vallese. Passa sotto l'omonimo valico alpino, sul confine italo-svizzero, x.com