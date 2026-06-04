La fisica diventa esperienza multisensoriale con il progetto Efesto figlio di Giove
Il progetto “Efesto, figlio di Giove” trasforma la fisica in un’esperienza multisensoriale, portando le leggi scientifiche fuori dai manuali. La legge di Lavoisier sulla conservazione della massa, che afferma che nulla si crea o si distrugge, diventa un racconto coinvolgente e sensoriale, rendendo la teoria un’esperienza concreta. L’iniziativa mira a coinvolgere il pubblico attraverso stimoli visivi, tattili e uditivi, rendendo accessibile e vivo un principio scientifico fondamentale.
SAN PIETRO VERNOTICO – “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”. La celebre legge di Lavoisier sulla conservazione della massa ha smesso di essere un astratto principio scritto sui manuali di chimica per diventare materia viva, emozione e racconto. Merito di “Efesto, figlio di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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