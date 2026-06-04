La fisica diventa esperienza multisensoriale con il progetto Efesto figlio di Giove

Notizia in breve

Il progetto “Efesto, figlio di Giove” trasforma la fisica in un’esperienza multisensoriale, portando le leggi scientifiche fuori dai manuali. La legge di Lavoisier sulla conservazione della massa, che afferma che nulla si crea o si distrugge, diventa un racconto coinvolgente e sensoriale, rendendo la teoria un’esperienza concreta. L’iniziativa mira a coinvolgere il pubblico attraverso stimoli visivi, tattili e uditivi, rendendo accessibile e vivo un principio scientifico fondamentale.