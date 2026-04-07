al galvani di milano la cogestione diventa esperienza con oneday

Al Galvani di Milano, la cogestione si trasforma in esperienza grazie a Oneday. La scuola si propone di integrare il mondo reale all’interno delle sue attività, offrendo agli studenti un ambiente di confronto, orientamento e consapevolezza. L’iniziativa mira a coinvolgere attivamente i giovani, creando occasioni pratiche di apprendimento che vanno oltre le lezioni tradizionali. Questa proposta intende rendere l’aula un luogo di scambio diretto con realtà esterne.

Portare il mondo reale dentro la scuola e trasformare l’aula in uno spazio di confronto, orientamento e consapevolezza. È questo l’obiettivo dell’iniziativa che ha visto il gruppo OneDay - ecosystem di aziende che dialogano con le nuove generazioni mettendole al centro di ogni attività - entrare. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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