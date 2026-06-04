La firma della Lega sulla sfiducia alla Colangelo | Città paralizzata da mesi

La Lega ha firmato la sfiducia che ha portato alle dimissioni della giunta a San Severo. Tra le dimissioni c’è anche quella della capogruppo del partito. La città è rimasta senza guida per mesi, dopo la fine dell’amministrazione. La decisione di sfiduciare la maggioranza è stata condivisa dai membri del partito. La situazione ha causato una paralisi amministrativa prolungata. La sfiducia è stata ufficializzata con la firma di diversi rappresentanti politici.

La Lega ha firmato la sfiducia che ha posto fine all’amministrazione di San Severo. Tra le dimissioni c’è infatti anche quella della capogruppo Marianna Orlando. È una scelta pesante, assunta fino in fondo, e la Lega non si nasconde: la rivendica.“Nessuno firma a cuor leggero la fine di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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