La figlia di Teo Mammucari compie 18 anni! Avete visto quanto è cresciuta? Stupenda come mamma Thais

Da donnapop.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La figlia di Teo Mammucari ha compiuto 18 anni. È nata dall'unione tra il conduttore e Thais Wiggers. La ragazza, che alcuni ricordano da bambina, ora si distingue per la sua crescita e il suo aspetto somigliante alla madre.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per chi la ricorda bambina, il tempo sembra essere volato. Julia, la figlia nata dall’amore tra Teo Mammucari e Thais Wiggers, ha appena raggiunto un traguardo importante e si prepara a vivere una delle tappe più emozionanti della sua vita. La neo diciottenne ha festeggiato il compleanno circondata dall’affetto delle persone più care, mostrando ancora una volta tutta la sua eleganza e una somiglianza sempre più evidente con la splendida mamma. I 18 anni di Julia Mammucari!. In attesa della grande festa organizzata per celebrare la maggiore età, Julia ha spento le prime candeline durante una serata intima trascorsa insieme a Thais Wiggers e ad alcuni amici di famiglia molto legati a lei. 🔗 Leggi su Donnapop.it

la figlia di teo mammucari compie 18 anni avete visto quanto 232 cresciuta stupenda come mamma thais
© Donnapop.it - La figlia di Teo Mammucari compie 18 anni! Avete visto quanto è cresciuta? Stupenda come mamma Thais
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Julia Mammucari compie 18 anni: la festa emozionante con mamma Thais

Video Julia Mammucari compie 18 anni: la festa emozionante con mamma Thais

Notizie e thread social correlati

Mya, la figlia di Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, compie 18 anni ed è bella come mamma e papàMya, figlia di Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, ha raggiunto la maggiore età.

Avete mai visto la casa stupenda di Andrea Delogu? Ecco dove vive e com’è il suo appartamentoL’appartamento di Andrea Delogu si trova a Roma e presenta interni caratterizzati da un design moderno e colori vivaci.

Temi più discussi: Domenica In, Teo Mammucari molla: niente ultima puntata e addio a Mara Venier. Cosa succede; Il mistero di Teo Mammucari: non c'è traccia di lui a Domenica In, Mara Venier, Miccio e Cerno fanno finta di nulla; Domenica In e quel saluto amaro a Teo Mammucari che ha scelto (sbagliando) di disertare l'ultima puntata; Teo Mammucari sparito a Domenica In, era agitato dietro le quinte. Il retroscena.

teo mammucari la figlia di teoThais Wiggers festeggia i 18 anni di Julia, la figlia avuta con Teo Mammucari: Auguri piccola, grande donnaJulia, figlia di Thais Wiggers e Teo Mammucari, ha compiuto 18 anni il 2 giugno 2026. Per festeggiare il traguardo, la madre ha organizzato una cena ... msn.com

teo mammucari la figlia di teo''La mia piccola è diventata maggiorenne!'': Julia Mammucari, figlia di Teo e Thais Wiggers, festeggia i 18 anni, foto''La mia piccola è diventata maggiorenne!'': Julia Mammucari, figlia di Teo e Thais Wiggers, festeggia i 18 anni, foto ... gossip.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web