La figlia di Teo Mammucari ha compiuto 18 anni. È nata dall'unione tra il conduttore e Thais Wiggers. La ragazza, che alcuni ricordano da bambina, ora si distingue per la sua crescita e il suo aspetto somigliante alla madre.

Per chi la ricorda bambina, il tempo sembra essere volato. Julia, la figlia nata dall’amore tra Teo Mammucari e Thais Wiggers, ha appena raggiunto un traguardo importante e si prepara a vivere una delle tappe più emozionanti della sua vita. La neo diciottenne ha festeggiato il compleanno circondata dall’affetto delle persone più care, mostrando ancora una volta tutta la sua eleganza e una somiglianza sempre più evidente con la splendida mamma. I 18 anni di Julia Mammucari!. In attesa della grande festa organizzata per celebrare la maggiore età, Julia ha spento le prime candeline durante una serata intima trascorsa insieme a Thais Wiggers e ad alcuni amici di famiglia molto legati a lei. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - La figlia di Teo Mammucari compie 18 anni! Avete visto quanto è cresciuta? Stupenda come mamma Thais

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Julia Mammucari compie 18 anni: la festa emozionante con mamma Thais

Notizie e thread social correlati

Mya, la figlia di Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, compie 18 anni ed è bella come mamma e papàMya, figlia di Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, ha raggiunto la maggiore età.

Avete mai visto la casa stupenda di Andrea Delogu? Ecco dove vive e com’è il suo appartamentoL’appartamento di Andrea Delogu si trova a Roma e presenta interni caratterizzati da un design moderno e colori vivaci.

Temi più discussi: Domenica In, Teo Mammucari molla: niente ultima puntata e addio a Mara Venier. Cosa succede; Il mistero di Teo Mammucari: non c'è traccia di lui a Domenica In, Mara Venier, Miccio e Cerno fanno finta di nulla; Domenica In e quel saluto amaro a Teo Mammucari che ha scelto (sbagliando) di disertare l'ultima puntata; Teo Mammucari sparito a Domenica In, era agitato dietro le quinte. Il retroscena.

Thais Wiggers festeggia i 18 anni di Julia, la figlia avuta con Teo Mammucari: Auguri piccola, grande donnaJulia, figlia di Thais Wiggers e Teo Mammucari, ha compiuto 18 anni il 2 giugno 2026. Per festeggiare il traguardo, la madre ha organizzato una cena ... msn.com

''La mia piccola è diventata maggiorenne!'': Julia Mammucari, figlia di Teo e Thais Wiggers, festeggia i 18 anni, foto''La mia piccola è diventata maggiorenne!'': Julia Mammucari, figlia di Teo e Thais Wiggers, festeggia i 18 anni, foto ... gossip.it