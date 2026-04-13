Mya, figlia di Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, ha raggiunto la maggiore età. La festa per il suo diciottesimo compleanno si è svolta in una location elegante a Roma. La famiglia ha accolto gli invitati in un’atmosfera di festa, con decorazioni e musica, per celebrare questo traguardo importante. La giovane è stata al centro dell’attenzione durante l’evento, circondata dall’affetto dei genitori e degli amici.

La festa dei 18 anni è stato il momento perfetto per un debutto in grande stile per Mya Montrucchio, che ha celebrato il compleanno in una prestigiosa villa sull'Appia Antica, apparendo come la perfetta sintesi estetica dei suoi genitori. Splendida e carismatica esattamente come mamma Alessia e papà Flavio, la neomaggiorenne ha lasciato tutti senza fiato con un ingresso da vera diva. Per la prima parte della serata ha scelto un audace (e costoso) abito in pizzo nero, che ne scolpiva la figura, per poi accendere la notte con un secondo look dorato e scintillante al momento del brindisi. Al fianco della festeggiata non potevano mancare il fratello Orlando, in smoking come papà Flavio, e la splendida mamma Alessia Mancini, icona di eleganza in total black.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mya, la figlia di Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, compie 18 anni ed è bella come mamma e papà

Chi è Mya, la figlia (bellissima) di Flavio Montrucchio e Alessia ManciniMya Montrucchio è la figlia (bellissima) di una delle coppie più famose della tv, quella formata da Flavio Montrucchio e Alessia Mancini.

Mya, la figlia di Montrucchio e Mancini compie 18 anni: la festaMya, la primogenita di Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, ha raggiunto la maggiore età lo scorso 10 aprile 2026.