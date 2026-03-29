L’appartamento di Andrea Delogu si trova a Roma e presenta interni caratterizzati da un design moderno e colori vivaci. L’abitazione si sviluppa in un open space con una vista panoramica su San Pietro. La casa combina elementi di stile contemporaneo con dettagli originali, creando un ambiente luminoso e accogliente. La conduttrice ha scelto di vivere in questa residenza situata nel cuore della città.

La casa di Andrea Delogu a Roma è un mix di colori, design moderno e dettagli originali: ecco dove vive la conduttrice e com’è il suo appartamento, tra open space e vista su San Pietro. Leggi anche: Andrea Delogu esce allo scoperto col nuovo fidanzato Alessandro Marziali: ecco chi è Andrea Delogu è una delle conduttrici più apprezzate della televisione italiana, capace di distinguersi per energia, ironia e uno stile personale sempre riconoscibile. Non sorprende, quindi, che anche la sua casa rifletta pienamente questa identità così vivace e originale. Situata a Roma, tra i quartieri Prati e Trionfale, la sua abitazione rappresenta un perfetto equilibrio tra funzionalità e creatività. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Avete mai visto la casa stupenda di Andrea Delogu? Ecco dove vive e com’è il suo appartamento

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