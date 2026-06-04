Gli studenti del Convitto di Macerata hanno vinto la 24esima edizione di Cronisti in classe, evento promosso dal quotidiano locale. La cerimonia si è svolta con entusiasmo tra le scuole partecipanti, che hanno presentato articoli di elevato livello. L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, ha visto coinvolti numerosi istituti scolastici, premiando i lavori più meritevoli tra gli studenti. La festa si è conclusa con la consegna dei riconoscimenti e l’augurio di proseguire con impegno.

È stato contagioso l’entusiasmo degli studenti premiati per la 24esima edizione di Cronisti in classe, l’iniziativa promossa dal Carlino e caratterizzata dall’elevato valore degli articoli proposti dalle scuole. Alla premiazione, che si è tenuta a Civitanova nella sala conferenze del Banco Marchigiano, oltre agli sponsor del progetto sono intervenuti due ospiti d’eccezione: i pallavolisti Marko Podrascanin della Lube Civitanova e Giorgia Caforio della Cbf Balducci Macerata. Sul gradino più alto del podio del concorso è salito il Convitto Leopardi di Macerata, seconda la Lucatelli-Don Bosco di Tolentino e terza la Raffaello Sanzio di Porto Potenza, menzione speciale per l’Annibal Caro di Civitanova. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La festa di Cronisti in classe. Vince il Convitto di Macerata

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