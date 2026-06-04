Ultimo appuntamento per ‘Cronisti in Classe’, l’iniziativa del Resto del Carlino rivolta alle scuole medie e, recentemente, anche alle elementari della provincia. La festa si svolge con studenti che partecipano attivamente, raccontando storie e condividendo esperienze legate alla scrittura e al giornalismo. L’evento si conclude con una cerimonia di premiazione, alla presenza di insegnanti e autorità locali.

Ultimo atto per ‘ Cronisti in classe ’, l’iniziativa che il Resto del Carlino dedica alle scuole medie (e da qualche tempo anche alle elementari) della provincia. E’ la pubblicazione di questo fascicolo, che raccoglie una selezione delle pagine realizzate dalle scuole nel corso di quattro lunghi mesi. Mesi durante i quali, ogni settimana, gli alunni hanno avuto la soddisfazione di veder pubblicati i propri ‘articoli’ su una pagina del Resto del Carlino, a fianco di quelli realizzati dai professionisti. Come ogni anno il fascicolo è destinato a diventare un ricordo da conservare con cura, in quanto testimonianza di una bella esperienza che entusiasma sempre i ragazzi, che di settimana in settimana non vedono l’ora di veder pubblicati i pezzi da loro firmati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Cronisti in Classe", la festa. C’è voglia di raccontare la realtà

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