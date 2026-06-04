La Festa dei Vicini al Pigneto | una tavolata di 140 condomini per accorciare le distanze

Notizia in breve

In un cortile del Pigneto si è svolta una festa con una tavolata di 140 condomini, che hanno portato piatti fatti in casa per condividere un momento di socializzazione. L’evento ha coinvolto le persone che abitano nello stesso stabile, con l’obiettivo di creare un senso di comunità e superare i brevi scambi di saluto quotidiani. La manifestazione si è svolta all'aperto, con l'intento di favorire incontri più diretti tra i partecipanti.