La Festa dei Vicini al Pigneto | una tavolata di 140 condomini per accorciare le distanze
In un cortile del Pigneto si è svolta una festa con una tavolata di 140 condomini, che hanno portato piatti fatti in casa per condividere un momento di socializzazione. L’evento ha coinvolto le persone che abitano nello stesso stabile, con l’obiettivo di creare un senso di comunità e superare i brevi scambi di saluto quotidiani. La manifestazione si è svolta all'aperto, con l'intento di favorire incontri più diretti tra i partecipanti.
Una maxi tavolata nel cortile, pietanze preparate in casa e il desiderio autentico di fare comunità, superando la routine dei saluti fugaci scambiati di fretta in ascensore. Prende vita sotto questi auspici la “Festa dei vicini”, l'evento che quest'anno promette di radunare ben 14o famiglie in un. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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