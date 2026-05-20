Dopo due giorni di pausa, la squadra si è ritrovata oggi al centro sportivo per una sessione di allenamento. La società sta valutando una nuova possibile offerta per il difensore, che in passato ha già attirato l'interesse di diversi club. Nel frattempo, al Pigneto si è svolta una festa di addio per un noto giocatore, che ha lasciato il club durante la sessione di mercato. L’allenatore ha annunciato che alla fine dell’anno non saranno disponibili tre giocatori, tutti sospesi per motivi disciplinari.

Dopo due giorni di riposo, oggi la Lazio è tornata ad allenarsi a Formello. Sarri chiuderà l'anno senza Nuno Tavares, Taylor e Rovella, tutti e tre squalificati. Almeno rientrerà Romagnoli in difesa, prenderà posto al centro di fronte a Furlanetto se Motta non dovesse farcela ("sospetta lesione muscolare a carico dei flessori"). Da valutare anche le condizioni di Patric e Zaccagni, entrambi out per problemi muscolari. Il capitano dovrebbe lasciare la sua casella a Pedro, che per stasera ha organizzato una festa al Pigneto per salutare i suoi compagni di squadra prima della fine della stagione. Intanto l'Al Sadd ha di nuovo accelerato per perfezionare l'acquisto di Romagnoli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'Al Sadd torna alla carica per Romagnoli. Al Pigneto la festa d'addio di Pedro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Roberto Mancini rientra in Qatar: fine del blocco in Italia, torna alla guida dell’Al-Sadd. Tutti i dettagliMercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Juventus, infortunio Thuram: le condizioni del centrocampista...

Pedro Pascal bacia Stephen Colbert in diretta: l’addio al Late Show diventa una festa d’amore (e il web impazzisce)C’è un modo particolare di salutare la televisione, e Stephen Colbert ha deciso di farlo con una serie di baci che hanno mandato in visibilio il...

Roberto #Mancini è il primo nome per il post- #Conte sulla panchina del #Napoli. L’ex CT è molto interessato alla possibilità azzurra e nella prossima settimana è previsto un incontro con #ADL Nel caso, Mancini dovrà trovare l’accordo con l’Al-Sadd per l x.com

Lazio, l'Al Sadd torna alla carica per Romagnoli. Al Pigneto la festa d'addio di PedroDopo due giorni di riposo, oggi la Lazio è tornata ad allenarsi a Formello. Sarri chiuderà l'anno senza Nuno Tavares, Taylor e ... iltempo.it

Post quotidiano: manda un messaggio all'ex alle 2 di notte per chiederle se tiene ancora la mia fede o no? reddit

Calciomercato Lazio | Romagnoli aspetta ancora l'Al Sadd: la situazioneCALCIOMERCATO LAZIO - Il Qatar torna alla carica. Dopo quanto successo a gennaio, Romagnoli aspetta ancora l'Al Sadd. lalaziosiamonoi.it