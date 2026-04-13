Taranto lampo di Sansò | tre punti vitali per accorciare le distanze
Il Taranto ha vinto 1-0 contro il Taurisano, conquistando tre punti importanti in classifica. La partita si è giocata in un momento decisivo per la squadra, che ora si riprende il controllo della propria posizione nel campionato di Eccellenza. La vittoria permette di ridurre il divario con le squadre in testa alla classifica, influendo sulla dinamica generale del torneo.
Il Taranto riprende il controllo del proprio destino sportivo battendo il Taurisano per 1-0, un successo che scuote la classifica dell’Eccellenza. Grazie a una rete immediata di Sansò, i rossoblù strappano tre punti fondamentali che riducono il distacco dal Bisceglie da sette a soli quattro lunghezze, proprio mentre quest’ultimo inciampa nella sconfitta contro il Toma Maglie per 2-1. Questo risultato permette alla squadra di Danucci di puntare direttamente ai playoff senza più dover dipendere dai risultati della Coppa Italia. L’impatto tattico del lampo di Sansò. La partita si decide quasi all’inizio, quando dopo appena 44 secondi il Taranto trova la via della rete.🔗 Leggi su Ameve.eu
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