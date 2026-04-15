Femminicidio Pamela Genini l' ex Francesco Dolci contro la famiglia | Continuano a mentire bugiardi

Nella vicenda relativa all'omicidio di Pamela Genini, l'ex compagno ha rivolto dure accuse alla famiglia della vittima, affermando che continuano a mentire e a diffondere informazioni false. Le dichiarazioni sono arrivate in un momento di grande attenzione mediatica, con frasi che sembrano voler mettere in discussione la credibilità delle versioni fornite dalla famiglia. La procura sta seguendo attentamente gli sviluppi, mentre si attendono eventuali risposte ufficiali.

“La famiglia continua a mentire”, Francesco Dolci, l’ex fidanzato di Pamela Genini, uccisa il 14 ottobre a Milano nel suo appartamento, attacca la famiglia della donna dopo la profanazione del cadavere. Il 14 aprile Francesco Dolci sarebbe stato ascoltato dagli inquirenti per circa dodici ore, mentre per l’omicidio di Pamela Genini sarebbe stato chiesto il giudizio immediato per l’ex compagno della vittima, Gianluca Soncin. Le parole di Francesco Dolci, l'ex di Pamela Genini Le minacce subite da Francesco Dolci Femminicidio Pamela Genini, l'attacco alla famiglia della donna Francesco Dolci ha poi raccontato di aver sempre collaborato con i carabinieri e di aver consegnato tutte le foto in suo possesso.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Femminicidio Pamela Genini, l'ex Francesco Dolci contro la famiglia: "Continuano a mentire, bugiardi" Notizie correlate Tomba di Pamela Genini profanata, per l'ex fidanzato Francesco Dolci "intimidazione per mettere a tacere"Secondo Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, ci sarebbe “un disegno criminoso” dietro la profanazione della tomba della 29enne uccisa da... Pamela Genini, cadavere decapitato: l’ex Francesco Dolci e i genitori ascoltati per ore dai carabinieriProseguono senza sosta le indagini sul caso di Pamela Genini, la 29enne uccisa nell’ottobre 2025 e al centro di un nuovo, inquietante sviluppo legato... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Femminicidio di Pamela Genini, pm chiede processo immediato per Soncin; Femminicidio Pamela Genini, chiesto l’immediato per Gianluca Soncin: La uccise con 76 coltellate; Pamela Genini uccisa con 76 coltellate, la Procura chiede il processo immediato per Soncin; Pamela Genini tomba profanata e testa tagliata: caccia alle tracce biologiche. Femminicidio Pamela Genini, l'ex Francesco Dolci contro la famiglia: Continuano a mentire, bugiardiFemminicidio Pamela Genini, dopo la trafugazione e la testa rubata, l'ex Francesco Dolci attacca la famiglia della donna ... virgilio.it Femminicidio Pamela Genini: arriva la richiesta per il killer SoncinIl caso del femminicidio Pamela Genini e la richiesta verso il killer, l'ex fidanzato Gianluca Soncin. Ecco cosa filtra dalla Procura. newsmondo.it Femminicidio Pamela Genini, “Soncin a processo immediato”. Per lui anche le aggravanti della premeditazione, lo stalking e la crudeltà. Rischia l’ergastolo. Il corpo della vittima profanato da ignoti - facebook.com facebook Femminicidio di Pamela Genini, la procura chiede il processo immediato Gianluca Soncin x.com