La famiglia canterina Il trionfo dello swing italiano tra gli anni ' 30 e ' 40

Da veronasera.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Índigo Projet.LA FAMIGLIA CANTERINA? IL TRIONFO DELLO SWING ITALIANO TRA GLI ANNI '30 E '40, a cura di Enrico de Angelis.Sabato 13 giugno 2026, ore 21.10, Lazzaretto di Verona.Tra gli anni '30 e i '40 c’è stata in Italia una grande impennata di compositori, cantanti, direttori d’orchestra di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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