Sunny slide swing fest | a Silvi il festival dello swing

A Silvi Marina si svolgerà dal 28 maggio al 2 giugno la quinta edizione del Sunny Slide Swing Fest, un festival dedicato allo swing. L’evento, che si tiene annualmente da cinque anni, attira appassionati e musicisti da diverse regioni. Durante la manifestazione saranno organizzate esibizioni, lezioni e attività legate alla musica e alla danza swing. La località si prepara ad accogliere i partecipanti per una settimana di spettacoli e incontri dedicati a questo stile musicale.

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