Sunny slide swing fest | a Silvi il festival dello swing
A Silvi Marina si svolgerà dal 28 maggio al 2 giugno la quinta edizione del Sunny Slide Swing Fest, un festival dedicato allo swing. L’evento, che si tiene annualmente da cinque anni, attira appassionati e musicisti da diverse regioni. Durante la manifestazione saranno organizzate esibizioni, lezioni e attività legate alla musica e alla danza swing. La località si prepara ad accogliere i partecipanti per una settimana di spettacoli e incontri dedicati a questo stile musicale.
Si terrà a Silvi Marina, dal 28 maggio al 2 giugno, la nuova edizione del Sunny slide swing fest, il festival swing, che da 5 anni riscuote un enorme successo.Per 6 giorni Silvi si trasforma in un villaggio vintage e swing a cielo aperto. Concerti, jam session, lezioni, spettacoli, gare, market. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Sunny Slide Swing Fest 2025 /// Day 1
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A Silvi Marina torna il Sunny Slide Swing Fest Sunny Slide Swing Fest. Per 6 giorni Silvi si trasforma in un villaggio vintage e swing a cielo aperto SILVI MARINA – Dopo il successo delle edizioni precedenti, torna per la sua quinta edizione il Sunny Slide Swin - Facebook facebook