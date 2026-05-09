Il cuore verde d’Italia batte a ritmo di swing | c’è la seconda edizione dell’Interamna Swing Festival
A un anno dalla prima edizione, torna l’Interamna Swing Festival, promosso dalla scuola di ballo The Swing Club. La manifestazione, dedicata alla musica e alla danza swing, si svolge nella città e prevede spettacoli e attività aperte al pubblico. L’evento si svolge nel corso di più giorni e coinvolge appassionati di tutte le età, con esibizioni e momenti di socializzazione.
Per il secondo anno, la scuola di ballo The Swing Club apre il sipario sull’Interamna Swing Festival. Dopo il grande successo della prima edizione del 2025, inedita per Terni e unica per l’Umbria, torna a fare spettacolo la rassegna sui balli più rappresentativi della cultura swing: come il Lindy.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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