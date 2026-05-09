Il cuore verde d’Italia batte a ritmo di swing | c’è la seconda edizione dell’Interamna Swing Festival

A un anno dalla prima edizione, torna l’Interamna Swing Festival, promosso dalla scuola di ballo The Swing Club. La manifestazione, dedicata alla musica e alla danza swing, si svolge nella città e prevede spettacoli e attività aperte al pubblico. L’evento si svolge nel corso di più giorni e coinvolge appassionati di tutte le età, con esibizioni e momenti di socializzazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui