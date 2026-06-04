La droga corre lungo l’E45 Sequestrati 15 kg di ketamina
Un veicolo è stato fermato sull’E45 con a bordo circa 15 chilogrammi di ketamina, una sostanza stupefacente derivata da un anestetico veterinario. Il sequestro è stato effettuato durante un controllo di routine, e la droga è stata trovata nascosta nel veicolo. La polizia ha sequestrato la merce e ha proceduto con le verifiche del caso. Non sono stati effettuati arresti al momento.
Bloccato sull’E45 con un ‘carico’ di 15 chilogrammi di ketamina, una potente sostanza stupefacente derivata da un anestetico per cavalli. Si tratta di un giovane albanese di 22 anni, arrestato nell’ambito di una maxi operazione antidroga della Polizia di Stato. Il risultato degli investigatori è giunto a seguito di un’attenta attività di monitoraggio realizzata nell’ambito del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti ad opera dei poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cesena che hanno notato un’auto sospetta aggirarsi nel comprensorio e che risultava essere stata noleggiata dal 22enne albanese. La solita storia che si ripete da tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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