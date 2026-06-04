La droga corre lungo l’E45 Sequestrati 15 kg di ketamina

Notizia in breve

Un veicolo è stato fermato sull’E45 con a bordo circa 15 chilogrammi di ketamina, una sostanza stupefacente derivata da un anestetico veterinario. Il sequestro è stato effettuato durante un controllo di routine, e la droga è stata trovata nascosta nel veicolo. La polizia ha sequestrato la merce e ha proceduto con le verifiche del caso. Non sono stati effettuati arresti al momento.