Stop alla frontiera | quasi 2 kg di droga sequestrati a Como

Nella serata del 15 aprile, i Carabinieri hanno fermato un veicolo a noleggio al confine tra Italia e Svizzera presso la dogana di Como Brogeda. Durante i controlli, è stato trovato e sequestrato quasi 2 kg di droga nascosta all’interno del veicolo. L’intervento ha portato al sequestro di un carico di stupefacenti destinato probabilmente al mercato locale. La vicenda si inserisce in un’operazione di contrasto al traffico di sostanze illegali.

Un importante carico di stupefacenti è stato intercettato dai Carabinieri nella serata del 15 aprile, proprio mentre un veicolo a noleggio varcava il confine svizzero presso la dogana di Como Brogeda. Durante l’operazione, coordinata dal Nucleo operativo e radiomobile di Como intorno alle ore 22:00, sono stati arrestati due uomini di 30 e 33 anni, entrambi di nazionalità nigeriana, trovati in possesso di quasi due chili di droga nascosti nel mezzo. Il sequestro alla frontiera tra eroina e cocaina. L’ispezione del veicolo ha rivelato una quantità massiccia di sostanze illegali, suddivise con precisione all’interno dell’auto. Nello specifico, le forze dell’ordine hanno rinvenuto 1,1 chili di eroina, che si presentava sotto forma di 83 ovuli più altri involucri, insieme a circa 800 grammi di cocaina, distribuita in 13 ovuli e vari frammenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stop alla frontiera: quasi 2 kg di droga sequestrati a Como Notizie correlate Da Fiumicino e Ostia a Roma, quasi 860 kg di droga sequestrati in 3 mesiRoma, 13 febbraio 2026 – Negli ultimi tre mesi i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno sequestrato complessivamente 854 chilogrammi di... Colpo alla mala nigeriana. Sequestrati 13 kg di droga in una casa a Pratofontana. Tre persone in manetteDuro colpo inferto dalla polizia di Stato alla criminalità organizzata nigeriana a Reggio.