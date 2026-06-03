Bloccato sulla E45 un viaggio ' stupefacente' trovato con 15 chili di ketamina | arrestato un 22enne
Un uomo di 22 anni è stato arrestato sulla E45 dopo essere stato trovato con 15 chili di ketamina nascosta nel veicolo. L’operazione della Polizia di Stato si è svolta ieri, quando i agenti hanno fermato e controllato il veicolo. La droga è stata sequestrata e l’uomo è stato portato in caserma.
Si è conclusa nella giornata di ieri un’importante operazione della Polizia di Stato che ha portato all’arresto di un cittadino albanese, di 22 anni, trovato con ben quindici chili di ketamina nascosta a bordo della propria auto lungo la E45. Il risultato è arrivato a seguito di un’attenta. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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