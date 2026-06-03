Bloccato sulla E45 un viaggio ' stupefacente' trovato con 15 chili di ketamina | arrestato un 22enne

Notizia in breve

Un uomo di 22 anni è stato arrestato sulla E45 dopo essere stato trovato con 15 chili di ketamina nascosta nel veicolo. L’operazione della Polizia di Stato si è svolta ieri, quando i agenti hanno fermato e controllato il veicolo. La droga è stata sequestrata e l’uomo è stato portato in caserma.