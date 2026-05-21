Notte Europea dei Musei | aperture straordinarie visite guidate musica osservazioni astronomiche a 1 euro
Sabato 23 maggio 2026 si svolgerà la Notte Europea dei Musei, con aperture straordinarie e attività speciali nei musei del Castello Svevo di Bari. Durante l’evento, i visitatori potranno partecipare a visite guidate, ascoltare musica e osservare il cielo con telescopi messi a disposizione. L’ingresso sarà possibile al costo simbolico di un euro, e le strutture resteranno aperte oltre l’orario normale per tutta la serata. La manifestazione coinvolge i musei della Direzione regionale Musei nazionali Puglia.
Sabato 23 maggio 2026, in occasione della Notte Europea dei Musei, i luoghi della cultura afferenti al Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia prolungheranno eccezionalmente gli orari di apertura al pubblico, al prezzo simbolico di 1 Euro.Aperture straordinarie, visite. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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