Un cittadino | Sporcizia rifiuti ed erba sfalciata in parte sul lungomare Colombo FOTO

Un residente segnala problemi sul lungomare Colombo, evidenziando presenza di rifiuti e erba non completamente rimossa. Nella stessa zona si osserva una perdita d'acqua da diverse settimane, con dubbi sulla sua natura, se acqua potabile o fognaria. La segnalazione è accompagnata da una fotografia che mostra i materiali lasciati e la situazione di degrado. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata ancora rilasciata dalle autorità competenti.

«Sporcizia, erba solo in parte sfalciata e i resti lasciati e non eliminati, perdita di acqua da settimane (acqua potabile? Fogna?) nella rotatoria di via Vespucci con lungomare Cristoforo Colombo».È la situazione che segnala un nostro lettore in riferimento alla porzione di riviera sud di.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: La denuncia di Radici in Comune: "In via Valle Roveto sfalciata l'erba, ma anche i rifiuti lasciti sul posto" Leggi anche: Incidente sul lungomare Cristoforo Colombo, tre veicoli coinvolti in un tamponamento a catena [FOTO] Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Rifiuti in Piazza della Libertà, degrado e sporcizia nei pressi dei locali; Rifiuti pericolosi nelle aree verdi: cresce l’allarme a Rivolta d’Adda; Roma è davvero la seconda città più sporca del mondo? Cosa dice (e cosa non dice) il report sulle recensioni dei turisti su Google; Mantova - Attività della Polizia di Stato sul territorio - Polizia di Stato. Cumuli di rifiuti abbandonati sulle sponde del Musone: nessuno intervieneCumuli di plastica, polistirolo e rifiuti di ogni genere abbandonati lungo la riva destra della foce del Musone, in zona Scossicci. È la segnalazione, corredata da fotografie, di un cittadino, T.M., ... ilrestodelcarlino.it Il lato sporco dell'uso mordi e fuggi della città: avanzi di cibo e rifiuti abbandonati sulle panchine e nei parchiBrick di vino, lattine e bottiglie, pane per i piccioni e buste di fast food dappertutto. La fotografia dell'abbandono selvaggio nel centro storico ... perugiatoday.it Degrado e sporcizia nei fortini di Quartello: le associazioni si mobilitano per le pulizie x.com NUTELLA...vissuta in un box nel fango e nella sporcizia, sola senza una carezza eppure.....non sono riusciti a spegnere ls sua luce Lei appena arrivata in canile ha iniziato a correre, cosa si proverà a non poterlo fare Più del cibo ha cercato il gioco... Meno di - facebook.com facebook