Camporosso | pista ciclabile in pericolo tra buche e degrado

A Camporosso, la pista ciclabile tra il ponte dell’Amicizia e via 1 Maggio presenta problemi di degrado e buche visibili lungo il percorso. La minoranza del paese ha evidenziato come lo stato di abbandono possa rappresentare un rischio per chi utilizza la strada. La situazione ha attirato l’attenzione sulla condizione del tracciato, che appare trascurato e in condizioni non ottimali.

Il percorso ciclabile che collega il ponte dell’Amicizia a via 1 Maggio a Camporosso è finito sotto la lente d’ingrandimento della minoranza, a causa di un evidente stato di abbandono che mette a rischio chi lo percorre. Le segnalazioni arrivate dai consiglieri del gruppo Sì Amo evidenziano come l’infrastruttura sia vittima di una gestione superficiale, con criticità che spaziano dal degrado strutturale alla cura del verde. Camminando lungo questo tratto, uno dei più utilizzati per la mobilità locale e il tempo, l’impatto visivo del trascuratezza è immediato. Le staccionate in legno, che dovrebbero garantire la delimitazione del percorso, appaiono rovinate e presentano riparazioni fatte in modo precario.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Camporosso: pista ciclabile in pericolo tra buche e degrado Leggi anche: VIDEO/ Napoli, a Soccavo la ciclabile diventa pista per scooter: “Sfrecciano, pericolo per i pedoni” Varese, il MAV in piazza: viale Belforte tra ciclabile e degradoIl Movimento Angelo Vidoletti organizzerà un punto di ascolto in piazza Podestà a Varese sabato 18 aprile, dalle 10 alle 18, per raccogliere istanze...