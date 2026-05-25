Presentato YouTopic Fest 2026 il festival internazionale di Rondine
È stato annunciato oggi il YouTopic Fest 2026, il festival internazionale promosso da Rondine Cittadella della Pace, che si svolgerà dal 4 al 7 giugno nel borgo di Rondine, ad Arezzo. L’evento è sostenuto dal Programma regionale FSE+ 2021-2027 della Regione Toscana e da contributi dell’Unione Europea. La manifestazione si svolgerà nel centro storico di Rondine e coinvolgerà diversi attori nazionali e internazionali.
Presentato oggi in Regione Toscana YouTopic Fest 2026, il festival promosso da Rondine Cittadella della Pace, in programma dal 4 al 7 giugno nel borgo di Rondine, ad Arezzo; realizzato con il sostegno del PR FSE+ 2021-2027 della Regione Toscana, con il contributo dell’Unione Europea; l’iniziativa. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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